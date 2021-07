VIDEO Inter | Inzaghi | “Faremo di tutto per difendere lo scudetto”

Advertising

Inter : ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO… - SkySport : ?? SIMONE INZAGHI SI PRESENTA ?? È il giorno del nuovo allenatore dell'Inter ?? Conferenza LIVE su… - Inter : ? | #EURO2020 3 amici ?? 3 giocatori nerazzurri ??? 3 Campioni d'Italia ?? Avversari per una notte ?????????? Buona fortun… - itsshuxs : RT @Inter: ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giusepp… - DIEGOT0NE : RT @Inter: ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giusepp… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter

In questa edizione del telegiornale: -, Kolarov fino al 2022 - Contro la Spagna una vittoria all'italiana - Scarzella: 'Dai nostri atleti massimo impegno per Tokyo' - F1, cancellato GP D'Australia SponsorEl Chiringuito ha mostrato unnel quale si vede Sergio Ramos in partenza con tutta la ... di Claudio Franceschini) Calciomercato/ Raspadori priorità in attacco e con il Sassuolo... PETAGNA ...Prende quota l’idea Keita Balde per l’attacco dell’Inter. Come riportato da Sportitalia, proseguono i contatti dei nerazzurri con il giocatore e il suo entourage. Simone Inzaghi, che ha incontrato Kei ...Secondo quanto raccolto da FCInter1908.it, il terzino classe 2002 torna all'Inter e resterà in nerazzurro nella prossima stagione ...