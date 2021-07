USA, richieste mutui settimanali in calo dell’1,8% (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 2 luglio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell’1,8% dopo il -6,9% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 2,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo dell’1%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 3,15% dal 3,20%. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 2 luglio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un,8% dopo il -6,9% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è sceso del 2,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi suitrentennali sono scesi al 3,15% dal 3,20%. (Foto: © Alexander Raths / 123RF)

Advertising

Giu09474132 : RT @davidedm_91: Un'altra mattina di confusione. Il dipartimento di stato USA ha annunciato che le richieste NIE approvate negli ultimi 12… - Aly07_US_EU : RT @davidedm_91: Un'altra mattina di confusione. Il dipartimento di stato USA ha annunciato che le richieste NIE approvate negli ultimi 12… - davidedm_91 : Un'altra mattina di confusione. Il dipartimento di stato USA ha annunciato che le richieste NIE approvate negli ult… - Granma_it : RT @Granma_it: «Il governo degli USA non può giustificare il ritardo della concessione dei visti alla squadra cubana di calcio che doveva p… - Granma_it : RT @Granma_it: Ma, «Sfortunatamente, per via dei problemi per il viaggio dovuti alla COVID-19, per i visti, e il regime delle prove della… -

Ultime Notizie dalla rete : USA richieste USA, richieste mutui settimanali in calo dell'1,8% L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 2,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo dell'1%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando ...

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 2 luglio USA, Richieste mutui nella settimana del 2 luglio su base settimanale (WoW) - 1,8% , in aumento rispetto al precedente - 6,9%. 07 - 07 - 2021 01:05

USA, richieste mutui settimanali in calo dell'1,8% Teleborsa USA, richieste mutui settimanali in calo dell'1,8% Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 2 luglio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ...

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 2 luglio USA, Richieste mutui nella settimana del 2 luglio su base settimanale (WoW) -1,8%, in aumento rispetto al precedente -6,9%.

L'indice relativo alledi rifinanziamento è sceso del 2,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo dell'1%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando ...mutui nella settimana del 2 luglio su base settimanale (WoW) - 1,8% , in aumento rispetto al precedente - 6,9%. 07 - 07 - 2021 01:05Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 2 luglio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ...USA, Richieste mutui nella settimana del 2 luglio su base settimanale (WoW) -1,8%, in aumento rispetto al precedente -6,9%.