Ufficiale: Ubaldi è del Pisa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Pisa ha ufficializzato l’acquisto di Luca Ubaldi, attaccante classe 1999, lo scorso anno al Cannara in Serie D con il quale ha messo a referto 15 gol e 5 assist in 35 partite. Il giocatore in passato aveva avuto esperienze con le casacche della Spal, Castelvetro e Spoleto prima di indossare quella del Cannara. Foto: Sito Pisa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’acquisto di Luca, attaccante classe 1999, lo scorso anno al Cannara in Serie D con il quale ha messo a referto 15 gol e 5 assist in 35 partite. Il giocatore in passato aveva avuto esperienze con le casacche della Spal, Castelvetro e Spoleto prima di indossare quella del Cannara. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ufficiale: Ubaldi è del Pisa alfredopedulla.com

Collaboratore de "La Nazione" di Pisa da agosto 2018