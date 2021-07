Star Wars: Visions, il video di presentazione svela i realizzatori dei cortometraggi animati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Disney ha svelato nuovi dettagli su Star Wars: Visions e un video svela i sette studio anime giapponesi che hanno creato la serie. Star Wars: Visions è la nuova serie di cortometraggi in arrivo il 22 settembre su Disney+ e un video di presentazione del progetto svela gli studio giapponesi coinvolti nella realizzazione degli anime e le prime immagini del progetto. Nel filmato si possono infatti vedere delle anteprime riguardanti le diverse storie, gli stili e i personaggi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Disney hato nuovi dettagli sue uni sette studio anime giapponesi che hanno creato la serie.è la nuova serie diin arrivo il 22 settembre su Disney+ e undidel progettogli studio giapponesi coinvolti nella realizzazione degli anime e le prime immagini del progetto. Nel filmato si possono infatti vedere delle anteprime riguardanti le diverse storie, gli stili e i personaggi ...

Advertising

badtasteit : #StarWars: #Visions, svelati i sette studio anime giapponesi che realizzeranno i corti - IlCineocchio : Sneak peek per #StarWarsVisions, 9 cortometraggi animati in stile giapponese (per #DisneyPlus) - Think_movies : “Star Wars: Visions”: svelati i sette studio anime giapponesi che hanno lavorato alla serie - giulio_galli : RT @telesimo: Durante l’Anime Expo Lite 2021, #DisneyPlus ha annunciato i nomi dei sette studio anime giapponesi che porteranno il loro tal… - Tele_nauta : #StarWarsVisions: la serie di corti animati arriverà il 22 settembre, oggi è stata svelata la lista degli studi d'a… -