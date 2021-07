Serie A: 14 luglio il sorteggio del calendario (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà svelato ufficialmente il prossimo 14 luglio il calendario della Serie A per la stagione 2021/22. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l'assemblea dei club di oggi. "L'Assemblea della Lega Serie ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà svelato ufficialmente il prossimo 14ildellaA per la stagione 2021/22. Lo ha confermato la LegaA, dopo l'assemblea dei club di oggi. "L'Assemblea della Lega...

