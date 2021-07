Rai | i grillini in panne rinviano le nomine del Cda

(Di mercoledì 7 luglio 2021) I danni dello stallo 5S: rinvio sulla Rai e ora la grana della giustizia Il Fatto Quotidiano, pagina 5, di Luca De Carolis e Gianluca Roselli. I sette saggi discutono, Giuseppe Conte e Beppe Grillo se ne stanno zitti nelle rispettive trincee, e intanto il M5S deve restare fermo, paralizzato. Incapace di trovare dei nomi per il Cda Rai, ma soprattutto boccone facile del governo Draghi che accelera volentieri sulla giustizia, perché di certi doni è meglio approfittare. Meglio provarci ora, perché il Movimento, unico ostacolo alla rimozione della riforma sulla prescrizione e in generale a diversi punti della ventilata (o minacciata) revisione del processo penale, è un campo di battaglia ...

Advertising

Alessan04138070 : RT @paolo_stillo: - paolo_stillo : - salfasanop : Così i grillini sperano di arrivare in autunno, con gli artigli ancora saldamente affondati sulla Rai. - FuffaForte : Sperem. Ma, sinceramente, chi dovrebbe fidarsi dei grillini balcanizzati che, appena oggi, hanno fatto saltare le n… - armdigennaro : RT @Michele_Anzaldi: M5s dilaniato dalla faida Conte-Grillo vuole bloccare votazione del nuovo CdA Rai. Anzaldi: 'Atto gravissimo' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai grillini

, divisi per bande, non hanno ancora scelto. Quel che è certo che la stagione dellaa trazione grillo - leghista, nata nell'estate 2018 sotto l'egida del primo governo Conte, è giunta ......del momento che sta vivendo il M5s è il rinvio della votazione dei quattro membri del Cda della... Il terzetto di nomi indicato dai componentiin Commissione di Vigilanza era composto dagli ...approvato anche con una parte dei voti grillini: e salutoni a un altro vecchio tabù. Tutto fermo per la Rai Addio non inatteso (anche Conte settimane fa aveva aperto all’opera), ma comunque rumoroso e ...La selezione utile a trovare l'amministratore delegato della Rai affidata a una società di cacciatori di teste, è ormai conclusa, ma sui nomi vige massimo riserb o. Fra quelli più accreditati per il r ...