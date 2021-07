Raffaella Carrà | folla cronisti per partenza corteo funebre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma –diin via Nemea 21 in zona Farnesina a Roma, sotto casa di, la showgirl morta il 5 luglio. Ilpartirà alle 16, dando il via alla 3 giorni di tributo all’artista e attraverserà Roma toccando i luoghi simbolo della carriera della: l’Auditorium Rai del Foro Italico di piazza de Bosis, gli studi Rai di via Teulada, il Teatro delle Vittorie, gli studi Rai di viale Mazzini per poi raggiungere il Campidoglio dove alle 18 sarà aperta la camera ardente fino alla mezzanotte. Domani, sarà possibile rendere omaggio a ...