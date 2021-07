PAQUETA’ | L’ORO DEL BRASILE

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dalle aspre critiche in Italia al Milan, a trascinatore del Lione e soprattutto delin Copa America. Lucas Paquetà, in 9 mesi, ha fatto ricredere tutti quelli che lo avevano già dato per bidone, per sopravvalutato. In effetti, l’avventura in rossonero per il brasiliano è stata tutt’altro che esaltante. Il classe 1997, arrivato nel gennaio 2019 al Milan, per circa 35 milioni di euro, è sembrato subito un pesce fuor d’acqua in Serie A. In realtà, i primi 5-6 mesi non fece poi così male, ma nella stagione successiva, tra infortuni, Covid, poca continuità, è stato l’ombra di quel talento ammirato nel Flamengo e che doveva essere uno dei simboli della rinascita del ...