TuttoAndroid : OnePlus Nord 2 5G è imminente e utilizzerà il SoC Dimensity 1200-AI - ReTwitStorm_ita : #Oneplus Nord 2 5G avrà il #Nuovo SoC #Mediatek #Dimensity 1200-AI - Lorexae : OnePlus Nord 2 5G avrà il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1200-AI - ZTSecure : RT @akbarth3great: #android #oneplus #tech #mediumitalia #technology Fra poco sarà il tempo di OnePlus Nord 5G 2. - Cynoviant : RT @akbarth3great: #android #oneplus #tech #mediumitalia #technology Fra poco sarà il tempo di OnePlus Nord 5G 2. -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Nord

e MediaTek stringono un accordo piuttosto importante. Il prossimo smartphone del noto marchio cinese,2 5G , avrà infatti il nuovo SoC top di gamma di MediaTek. Avevamo visto giusto qualche giorno fa proprio la seconda edizione delin alcuni render trapelati, ma oggi è la stessa ...Il processore disarà un MediaTek Dimensity 1200 AI Per quanto riguarda il design, di2 abbiamo già avuto modo di vedere i primi render , realizzati sulla base di alcuni ...L'azienda ha confermato che OnePlus Nord 2 5G utilizzerà una versione potenziata dall'IA del SoC MediaTek Dimensity 1200.Il motto Never Settle, non accontentarsi, non sembra invecchiato bene, almeno stando all'ultima scoperta svolta da un test approfondito di AnandTech che pare evidenziare come i possessori di OnePlus 9 ...