Oms, a fine agosto Covid in Ue sarà quasi solo Variante Delta (Di mercoledì 7 luglio 2021) In Europa “si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto alla Variante Delta entro la fine di agosto”. È la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19. “Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l’Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per la Variante Delta è del 55% superiore rispetto alla Variante Alpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi”, ossia che non rappresentano né varianti ‘di preoccupazione’ né varianti ‘di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) In Europa “si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2dovuto allaentro ladi”. È la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di-19. “Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l’Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per laè del 55% superiore rispetto allaAlpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi”, ossia che non rappresentano né varianti ‘di preoccupazione’ né varianti ‘di ...

