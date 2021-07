Nacon Connect 2021 – annunciato Robocop | Rogue City

Advertising

GameSailors : Tutti gli annunci dal NACON CONNECT 2021 - News - infoitscienza : Nacon Connect 2021, tutte le novità presentate durante la conferenza - infoitscienza : Nacon Connect 2021: tutti i giochi annunciati dal publisher francese - tuttoteKit : Nacon Connect 2021: presentato il gameplay trailer di #Steelrising, dagli sviluppatori di Greedfall… - Asgard_Hydra : Nacon Connect: i principali trailer dei giochi mostrati - -

Ultime Notizie dalla rete : Nacon Connect

Scritto da Jonas Mäki 6 Luglio 2020 alle 14:12 Dovrebbe avvenire in occasione delSteelRising è stato mostrato per la prima volta durante l'eventosvoltosi lo scorso anno, di cui adesso abbiamo potuto scoprire ulteriori dettagli . Si tratta dunque di una nuova ...Il Nacon Connect del 2021 ha portato con sé delle interessanti novità. Nello specifico, un nuovo video per Vampire the Masquerade – Swansong, con cui veniamo a conoscenza di Galeb, uno dei tre ...È arrivato a sorpresa sul finire dell'evento Nacon Connect l'annuncio di RoboCop: Rogue City, il nuovo videogioco basato sulla serie cinematografica diretta da Paul Verhoeven e arrivata al cinema nel ...