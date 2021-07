Milano: Barberis (Pd), 'Bernardo nuovo Dottor Jekyll e Mister Hyde' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - "Come nel celebre romanzo gotico di Stevenson probabilmente il neocandidato sindaco del centrodestra Bernardo vive con una doppia personalità, come Dottor Jekyll e Mister Hyde. Nel primo caso è l'uomo che vuole fare una campagna elettorale non urlata, che dà un giudizio più che lusinghiero all'operato del Sindaco Sala; nel secondo invece è quello che dà un voto insufficiente al nostro Primo Cittadino. Circostanza curiosa che genera cortocircuiti come nel celebre caso letterario. Qual è il vero candidato sindaco?". Se lo chiede in una nota Filippo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021), 7 lug. (Adnkronos) - "Come nel celebre romanzo gotico di Stevenson probabilmente il neocandidato sindaco del centrodestravive con una doppia personalità, come. Nel primo caso è l'uomo che vuole fare una campagna elettorale non urlata, che dà un giudizio più che lusinghiero all'operato del Sindaco Sala; nel secondo invece è quello che dà un voto insufficiente al nostro Primo Cittadino. Circostanza curiosa che genera cortocircuiti come nel celebre caso letterario. Qual è il vero candidato sindaco?". Se lo chiede in una nota Filippo ...

Advertising

TV7Benevento : Milano: Barberis (Pd), 'Bernardo nuovo Dottor Jekyll e Mister Hyde'... - ansa_economia : Milano Unica: 270 aziende insieme per far ripartire la moda. Barberis, i tessuti vanno toccati, il digitale non bas… - fisco24_info : Milano Unica: 270 aziende insieme per far ripartire la moda: Barberis, i tessuti vanno toccati, il digitale non bas… - aictcofficial : Vitale Barberis Canonico a Milano Unica con la linea OFFLIMITS - LaSpola1 : Sarà in ottima compagnia il presidente di @MilanoUnica_MU Alessandro Barberis Canonico quando, domani, inaugurerà l… -