Marotta sulla linea di De Laurentiis: "Riapriamo gli stadi ai vaccinati, senza pubblico è indecente" (Di mercoledì 7 luglio 2021) La riapertura completa degli stadi è una delle questioni più trattate in Lega per l'inizio del nuovo campionato. Per alcune società il pubblico del calcio deve tornare allo stadio, grazie alla vaccinazione che 'copre' i cittadini con il green pass e per incentivare la stessa. De Laurentiis in conferenza, una settimana fa circa, aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Sulle parole del patron del Napoli è tornato Beppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, in occasione della conferenza odierna di presentazione di Inzaghi: "L'economia è cambiata, bisogna fare di necessità virtù. Intanto dico che la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) La riapertura completa degliè una delle questioni più trattate in Lega per l'inizio del nuovo campionato. Per alcune società ildel calcio deve tornare alloo, grazie alla vaccinazione che 'copre' i cittadini con il green pass e per incentivare la stessa. Dein conferenza, una settimana fa circa, aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Sulle parole del patron del Napoli è tornato Beppe, direttore sportivo dell'Inter, in occasione della conferenza odierna di presentazione di Inzaghi: "L'economia è cambiata, bisogna fare di necessità virtù. Intanto dico che la ...

