Manu Chao, 30 luglio ai Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della Musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di Musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao – sessant’anni compiuti lo scorso 21 giugno – è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama Musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari dellaa rock, folk e alternative e ispirato milioni diisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale,– sessant’anni compiuti lo scorso 21 giugno – è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panoramaale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui ...

Advertising

mmmi_it : RT @euroregionenews: Manu Chao ha compiuto 60 anni lo scorso 21 giugno.anu Chao sarà in Italia per 4 concerti - horottoilvetro : RT @Ansa_ER: Musica: Manu Chao nel Cesenate per il Dante Trail. L'appuntamento acustico è il 5 agosto alla Cella di Verghereto #ANSA https:… - euroregionenews : Manu Chao ha compiuto 60 anni lo scorso 21 giugno.anu Chao sarà in Italia per 4 concerti - norablu : @zeropregi Brutto non per Manu Chao - RADIOBRUNO1 : Manu Chao torna in Italia per quattro date estive #ManuChao #RadioBruno -