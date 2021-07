M5S, Pacetti: Campidoglio non indicherà sito discarica a Roma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Perché Roma non indicherà un sito per la discarica? Perché come emerge dalla cartografia delle aree bianche elaborata dalla Città metropolitana non sono presenti nel territorio della città zone idonee ad ospitarla. Chi dice il contrario fa mera speculazione politica su un tema delicato”. Così su Facebook il capogruppo M5S in Campidoglio e delegato ai Rifiuti della Città metropolitana di Roma, Giuliano Pacetti. “Noi siamo per i fatti e per trovare soluzioni- ha aggiunto Pacetti- Come detto oggi dal ministro Cingolani, la sindaca ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)– “Perchénonunper la? Perché come emerge dalla cartografia delle aree bianche elaborata dalla Città metropolitana non sono presenti nel territorio della città zone idonee ad ospitarla. Chi dice il contrario fa mera speculazione politica su un tema delicato”. Così su Facebook il capogruppo M5S ine delegato ai Rifiuti della Città metropolitana di, Giuliano. “Noi siamo per i fatti e per trovare soluzioni- ha aggiunto- Come detto oggi dal ministro Cingolani, la sindaca ...

