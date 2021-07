Laurent Simons, il bimbo belga che ha 11 anni si è laureato in Fisica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laurent Simons è diventato uno dei bambini prodigi più conosciuti al mondo. Si è laureato, infatti, alla giovane età di 11 anni prendendo non solo una laurea in Fisica ma anche una lode ad Anversa. Una scelta molto particolare per la sua giovane età, ma scopriamo il perché. Tra i giochi preferiti del bimbo belga ci sono sicuramente elementi di circuiti elettrici che costruisce canticchiando con tutta la felicità del mondo. Lui è già un volto noto, infatti qualche anno fa aveva frequentato già le medie e otto anni aveva finito il programma del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)è diventato uno dei bambini prodigi più conosciuti al mondo. Si è, infatti, alla giovane età di 11prendendo non solo una laurea inma anche una lode ad Anversa. Una scelta molto particolare per la sua giovane età, ma scopriamo il perché. Tra i giochi preferiti delci sono sicuramente elementi di circuiti elettrici che costruisce canticchiando con tutta la felicità del mondo. Lui è già un volto noto, infatti qualche anno fa aveva frequentato già le medie e ottoaveva finito il programma del ...

Chi è Laurent Simons Laurent è originario di Ostenda, una piccola cittadina sulla costa belga, dove si è subito distinto per il suo quoziente intellettivo praticamente fuori scala. Nei test standard ...

Laurent Simons bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni

Bimbo belga si laurea in Fisica a 11 anni - Notizie Scuola "E' uno di quei ragazzi che si definiscono ad alto potenziale ha spiegato al settimanale belga Le Vif la dottoressa Bernadette de Bakker. Si chiama Laurent Simons, ha 11 anni e si è laureato, con lode ...

