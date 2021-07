Israele, Pfizer il 30% meno efficace con la variante Delta. (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il vaccino Pfizer è “in maniera significativa” meno efficace nel prevenire la diffusione della variante “Delta”. Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana in un’analisi dell’infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. I dati – pur confermando che il vaccino protegge Leggi su freeskipper (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il vaccinoè “in maniera significativa”nel prevenire la diffusione della”. Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana in un’analisi dell’infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. I dati – pur confermando che il vaccino protegge

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 Il #vaccino Oravax 'prende di mira tre proteine strutturali del coronavirus, a differenza del… - borghi_claudio : Com'era quella che i vaccinati non contagiano? In Israele hanno cominciato prima e siamo scesi a 39% di efficacia s… - ninnipetrol : RT @matteo_rivi: Ah, ok. #Covid_19 Israele, '152 morti dopo la doppia dose di vaccino'. Lo studio e le cifre drammatiche: dubbi su Pfize… - MATTE1973S : RT @matteo_rivi: Ah, ok. #Covid_19 Israele, '152 morti dopo la doppia dose di vaccino'. Lo studio e le cifre drammatiche: dubbi su Pfize… - Silvergio2377 : RT @matteo_rivi: Ah, ok. #Covid_19 Israele, '152 morti dopo la doppia dose di vaccino'. Lo studio e le cifre drammatiche: dubbi su Pfize… -