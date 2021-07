Iran: la presidenza Raisi parte in salita (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 18 giugno 2021, con un’astensione senza precedenti nella storia della Repubblica (ben il 48% degli aventi diritto non si è recato alle urne), si sono tenute le elezioni presidenziali in Iran, elezioni che hanno visto la vittoria dell’ala più conservatrice e reazionaria del panorama politico Iraniano, impersonata da Ebrahim Raisi che, nel prossimo mese di agosto, si insedierà quale nuovo presidente della Repubblica Islamica. I moderati, raccolti intorno al presidente uscente Hassan Rouhani (che aveva sconfitto Raisi nelle elezioni del 2017), hanno tentato con ogni mezzo, in particolare con la propaganda sui social media, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 18 giugno 2021, con un’astensione senza precedenti nella storia della Repubblica (ben il 48% degli aventi diritto non si è recato alle urne), si sono tenute le elezioni presidenziali in, elezioni che hanno visto la vittoria dell’ala più conservatrice e reazionaria del panorama politicoiano, impersonata da Ebrahimche, nel prossimo mese di agosto, si insedierà quale nuovo presidente della Repubblica Islamica. I moderati, raccolti intorno al presidente uscente Hassan Rouhani (che aveva sconfittonelle elezioni del 2017), hanno tentato con ogni mezzo, in particolare con la propaganda sui social media, ...

