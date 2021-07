In ricordo di Angelo Del Boca (Di mercoledì 7 luglio 2021) Morto martedì nella sua casa di Torino a 96 anni, Angelo Del Boca è stato, assieme, il massimo storico del colonialismo italiano e il suo critico più radicale. Per questo in certe aree politiche è stato idolatrato, e in altre avversato. Ma anche lui quando aveva dieci anni andò in piazza a festeggiare l'inizio della seconda guerra d'Africa. “Non escludo che uno dei motivi che mi hanno spinto ad occuparmi dell'aggressione fascista all'Etiopia, con l'intento di ristabilire la verità dei fatti, sia proprio il ricordo della bottiglia di benzina con la quale, la notte del 2 ottobre 1935, ho irrorato il manichino in cartapesta di Hailè ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Morto martedì nella sua casa di Torino a 96 anni,Delè stato, assieme, il massimo storico del colonialismo italiano e il suo critico più radicale. Per questo in certe aree politiche è stato idolatrato, e in altre avversato. Ma anche lui quando aveva dieci anni andò in piazza a festeggiare l'inizio della seconda guerra d'Africa. “Non escludo che uno dei motivi che mi hanno spinto ad occuparmi dell'aggressione fascista all'Etiopia, con l'intento di ristabilire la verità dei fatti, sia proprio ildella bottiglia di benzina con la quale, la notte del 2 ottobre 1935, ho irrorato il manichino in cartapesta di Hailè ...

