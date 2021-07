"Il guaio non è Salvini ma certa magistratura coperta dalla sinistra" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio Staino, storico vignettista e anima critica della sinistra con il suo personaggio-alter ego Bobo, l'ex comunista disilluso, ha fatto un post che lui per primo ha definito "sorprendente" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio Staino, storico vignettista e anima critica dellacon il suo personaggio-alter ego Bobo, l'ex comunista disilluso, ha fatto un post che lui per primo ha definito "sorprendente"

Ultime Notizie dalla rete : guaio non "Il guaio non è Salvini ma certa magistratura coperta dalla sinistra" E non è mai stato espulso, si è solo autosospeso in attesa di giudizio! Ma quale giudizio? Io non ne ho bisogno, quello che ha fatto è deontologicamente contrario alla mia idea di giustizia e anche ...

Il vicesindaco Gandi: "Sindaci a Roma per chiedere più dignità" ...di questo errore che magari non ho generato nemmeno io. Il premio annuale dell'assicurazione a me costa l'indennità di un mese (abbiamo 12 mensilità). Ma la preoccupazione di finire in un guaio è ...

"Il guaio non è Salvini ma certa magistratura coperta dalla sinistra" ilGiornale.it "Il guaio non è Salvini ma certa magistratura coperta dalla sinistra" A proposito del quale scrive, invece, «come sempre: niente di nuovo sul fronte occidentale». «Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che dal '92, ...

Conte e Grillo, ecco il lodo: possibile sfiducia a vicenda. Comunali, a rischio le liste E se il nuovo rinvio è gradito al centrodestra, incapace di trovare un'intesa sulle due poltrone da occupare, l'impasse del MoVimento sta creando non pochi problemi al Pd. In vista ci sono anche guai ...

