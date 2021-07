Iezzo su Insigne: ”Dev’essere accontentato. E’ il talento italiano più forte” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Iezzo: “Oggi Insigne è il talento più forte che abbiamo in Italia e non vedo perché non accontentarlo. Bisogna riconoscergli quello che gli spetta” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, per parlare della squadra azzurra, di Insigne di Donnarumma e di altro. Queste el sue parole: SU DONNARUMMA “Quando arrivai a Napoli feci un’intervista e dopo che parlammo di me e Mirante c’era una foto di Gigio che aveva 8 anni e il suo maestro disse che sarebbe arrivato in Nazionale. La personalità l’aveva già a 16 anni. ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 luglio 2021): “Oggiè ilpiùche abbiamo in Italia e non vedo perché non accontentarlo. Bisogna riconoscergli quello che gli spetta” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro, ex portiere del Napoli, per parlare della squadra azzurra, didi Donnarumma e di altro. Queste el sue parole: SU DONNARUMMA “Quando arrivai a Napoli feci un’intervista e dopo che parlammo di me e Mirante c’era una foto di Gigio che aveva 8 anni e il suo maestro disse che sarebbe arrivato in Nazionale. La personalità l’aveva già a 16 anni. ...

