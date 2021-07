Gli inglesi non sono scaramantici, cantano it’s coming home e ci credono davvero (Di mercoledì 7 luglio 2021) In quest’Europa balcanizzata che s’illude di essere unita solo per una competizione calcistica, popoli che per altissime e bassissime ragioni scaramantiche sono disposti a non cambiare le lenzuola per tre mesi purché la loro squadra superi un turno dopo l’altro dividono lo stesso cielo con civiltà che si ritengono più evolute, tanto da inondare stadi reali e virtuali con un coro-frase-tormentone di incredibile potere auto-iettatorio, in spregio a ogni elementare buonsenso: it’s coming home. I tifosi inglesi sono talmente persuasi e pervasi dalla voglia di alzare una coppa dopo 55 anni che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) In quest’Europa balcanizzata che s’illude di essere unita solo per una competizione calcistica, popoli che per altissime e bassissime ragioni scaramantichedisposti a non cambiare le lenzuola per tre mesi purché la loro squadra superi un turno dopo l’altro dividono lo stesso cielo con civiltà che si ritengono più evolute, tanto da inondare stadi reali e virtuali con un coro-frase-tormentone di incredibile potere auto-iettatorio, in spregio a ogni elementare buonsenso:. I tifositalmente persuasi e pervasi dalla voglia di alzare una coppa dopo 55 anni che ...

