Euro 2020, Ranieri: «Inghilterra fortissima, ma occhio alla Danimarca» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Claudio Ranieri ha analizzato Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale dell'Europeo in programma stasera Claudio Ranieri, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato anche Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale dell'Europeo che decreterà l'avversaria dell'Italia. «L'Inghilterra sta tornando la squadra forte che era negli anni Sessanta. È una gran bella squadra, si è risvegliato Kane come avevo previsto – mai affrettare i giudizi sui campioni-, Southgate sta lavorando benissimo, grazie a pragmatismo, buon senso e gestione ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Spagna matata. E ora realizzate un sogno E' l'emozione che ci regala la paura di perdere. Questa vittoria contro la Spagna mata il nemico e ci carica a mille per la finale di domenica. Roberto Mancini santo subito verrebbe da dire per la ...

Vieri festeggia gli Azzurri con Matri, con cosa brinda all'Italia Gioia sui social. Vieri è felicissimo per la vittoria dell'Italia che, dopo aver battuto la Spagna, vola in finale agli Europei. E su Instagram, dove è sempre molto seguito, non mancano Ie stories che ...

Il film dell’Italia di Mancini a Euro 2020: dall’autorete di Demiral al rigore di Jorginho Sport Fanpage Napoli, Reddito di cittadinanza sequestrato a 25 famiglie legate al clan Contini Così la Guardia di Finanza di Napoli ha fatto scattare perquisizioni e ha sequestrato somme per 270 mila euro pari agli importi indebitamente percepiti tra l'aprile del 2019 e il novembre 2020. Tenore ...

Euro 2020, Gravina: Grandi successi passano sempre da grandi sofferenze Roma, 7 lug. (LaPresse) – “I grandi successi passano sempre attraverso grandi sofferenze”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’ingresso al ...

