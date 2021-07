Euro 2020, Kwarteng: «A Wembley si rischia un focolaio» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il segretario al Business britannico, Kwasi Kwarteng, ha parlato della situazione dell’epidemia in Inghilterra legata anche ad Euro 2020 Il segretario al Business britannoco, Kwasi Kwarteng, ha parlato alla radio LBC dei rischi di focolai Covid in occasione della final four di Euro 2020, con Wembley al massimo della capienza. Le sue parole. «Se ci sono migliaia di persone in un posto, c’è sempre un rischio. Penso che stiamo gestendo il rischio. Sono fiducioso che non ci sarà una grande epidemia, ma non possiamo garantirlo ora». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il segretario al Business britannico, Kwasi, ha parlato della situazione dell’epidemia in Inghilterra legata anche adIl segretario al Business britannoco, Kwasi, ha parlato alla radio LBC dei rischi di focolai Covid in occasione della final four di, conal massimo della capienza. Le sue parole. «Se ci sono migliaia di persone in un posto, c’è sempre un rischio. Penso che stiamo gestendo il rischio. Sono fiducioso che non ci sarà una grande epidemia, ma non possiamo garantirlo ora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

