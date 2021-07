Dotto: non ci abbiamo capito nulla, in campo e in panchina, ma in finale andiamo noi (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ci hanno fatto un mazzo tanto, Busquets e compagni, ma in finale andiamo noi”. Lo scrive Giancarlo Dotto sul Corriere della Sera, sottolineando la prestazione non all’altezza dell’Italia contro la Spagna. “Dominati in lungo e in largo, annichiliti per lunghi tratti, tecnicamente, fisicamente e tatticamente, ma in finale andiamo noi. Non si sa come, ma andiamo noi. Con qualche rossore, ma andiamo noi. Stremati, ma andiamo noi”. L’abbiamo fatta franca anche stavolta, scrive Dotto. “Basta con l’equivoco del bel gioco. Belli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ci hanno fatto un mazzo tanto, Busquets e compagni, ma innoi”. Lo scrive Giancarlosul Corriere della Sera, sottolineando la prestazione non all’altezza dell’Italia contro la Spagna. “Dominati in lungo e in largo, annichiliti per lunghi tratti, tecnicamente, fisicamente e tatticamente, ma innoi. Non si sa come, manoi. Con qualche rossore, manoi. Stremati, manoi”. L’fatta franca anche stavolta, scrive. “Basta con l’equivoco del bel gioco. Belli ...

