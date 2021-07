DICE LA diventa Ripple Effect Studios: l'annuncio da parte di Electronic Arts (Di mercoledì 7 luglio 2021) Electronic Arts annuncia oggi che DICE LA, studio con sede a Los Angeles e guidato da Christian Grass, ha un nuovo nome: Ripple Effect Studios. Lo studio sta attualmente lavorando con DICE per sviluppare Battlefield 2042, ed è pronto a rivelare l'attesissima e grande esperienza di gioco durante l'EA PLAY Live del 22 luglio. Lo studio si basa sulla convinzione che le piccole idee possano trasformarsi in grande innovazione, e cambiare il modo con cui l'industria si avvicina allo sviluppo di videogiochi e servizi live, vive lo studio e coinvolge la comunità. "In ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021)annuncia oggi cheLA, studio con sede a Los Angeles e guidato da Christian Grass, ha un nuovo nome:. Lo studio sta attualmente lavorando conper sviluppare Battlefield 2042, ed è pronto a rivelare l'attesissima e grande esperienza di gioco durante l'EA PLAY Live del 22 luglio. Lo studio si basa sulla convinzione che le piccole idee possano trasformarsi in grande innovazione, e cambiare il modo con cui l'industria si avvicina allo sviluppo di videogiochi e servizi live, vive lo studio e coinvolge la comunità. "In ...

