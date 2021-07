Colourbook punta sull’e-commerce per avvicinare sempre più i clienti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non solo in cartoleria. Da oggi è possibile acquistare i prodotticomodamente da casa. È infatti disponibile sul sito www..it, una colorata vetrina virtuale, dove vedere e selezionare con pochi click ed in modo intuitivo gli articoli, tutti suddivisi per categorie e corredati da foto e descrizioni. Lagicart s.r.l, azienda proprietaria del brand, sceglie in questo modo di offrire un ulteriore servizio agli stationery-addicted di ogni età, andando incontro alla crescente richiesta del mercato, resa più incalzante dalla pandemia, che vede l’onlinepiù presente in ogni settore merceologico ed avvicinando ...