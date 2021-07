(Di mercoledì 7 luglio 2021)- Altro colpo in entrata per ildopo il portiere Leandro Chichizola. Si tratta del difensore - nell'ultima stagione al Frosinone - Marcos, prelevato dalin prestito con ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Perugia, dal Genoa arriva Curado: Dopo Chichizola c'è anche l'ex difensore del Frosinone: è ufficiale… - psb_original : UFFICIALE - Il Perugia dà il benvenuto a Marcos Curado #SerieB - psb_original : UFFICIALE - Il Perugia da il benvenuto a Marcos Curado #SerieB - tabellamercatob : Tabella #Calciomercato #SerieB con le ufficialità odierne di #ascoli #monza #Perugia #Parma #Pisa e #Reggina indica… - tabellamercatob : Ufficiale #calciomercato #SerieB Secondo rinforzo odierno per il #Perugia Dal #Genoa, in prestito con obbligo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Perugia

Corriere dello Sport

- Altro colpo in entrata per ildopo il portiere Leandro Chichizola. Si tratta del difensore - nell'ultima stagione al Frosinone - Marcos Curado , prelevato dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato ......di un anno con opzione per il secondo - Ecco chi è il nuovo portiere dei Grifoni Ilpesca ...dalla società biancorossa - dopo l'anticipazione del giornalista esperto di, Alfredo ...PERUGIA - Dopo il portiere Leandro Chichizola il Perugia ha ufficializzato un altro. Si tratta del difensore Marcos Curado, prelevato dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto e reduce dal prestit ...LEGGI ANCHE Sampdoria, scontro Parodi-Ferrero: da che parte stanno i tifosi? Chi invece si sfila definitivamente dalla corsa al portiere blucerchiato è il Perugia. Il calciatore scelto al suo posto è ...