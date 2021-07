Bambino prodigio stupisce tutti: laurea in fisica a soli 11 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'essere umano ha sempre ambito a superare se stesso, con il sudore, il sacrificio e le capacità intellettive. Poi c'è chi riesce a toccare picchi di apprendimento in breve tempo, nei primi anni di vita. E' il caso tipico del Bambino prodigio: una rarità che però fa parte della storia dell'uomo. Il belga Laurent Simons certamente fa parte di questa categoria, un «enfant prodige» insomma. I bambini prodigio sono distinti subito dai loro coetanei, e non di rado sono paragonati o anche considerati «superiori» agli adulti. Gli studiosi si sono interrogati più volte sul perchè dell'esistenza del cd. Bambino ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'essere umano ha sempre ambito a superare se stesso, con il sudore, il sacrificio e le capacità intellettive. Poi c'è chi riesce a toccare picchi di apprendimento in breve tempo, nei primidi vita. E' il caso tipico del: una rarità che però fa parte della storia dell'uomo. Il belga Laurent Simons certamente fa parte di questa categoria, un «enfant prodige» insomma. I bambinisono distinti subito dai loro coetanei, e non di rado sono paragonati o anche considerati «superiori» agli adulti. Gli studiosi si sono interrogati più volte sul perchè dell'esistenza del cd....

Advertising

repubblica : Belgio, il dottor Laurent Simons: il bambino prodigio si laurea in fisica a 11 anni - HuffPostItalia : Laurent Simons bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni - glooit : La storia di Gigio Donnarumma: la consacrazione del bambino prodigio diventato campione leggi su Gloo… - Earth40075 : Laurent Simons bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni - derbatt61 : RT @HuffPostItalia: Laurent Simons bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni -