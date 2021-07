Zemmour non ha mai letto Asterix

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 luglio 2021) Ericsi è fatto prendere un po’ la mano quando, l’altra sera in tv ha detto che “il nord Italia avrebbe dovuto essere francese” visto che “non c’è differenza tra Milano e Nizza”. Per carità, l’imperituro spirito da grandeur giustifica uscite del genere: i francesi sono convinti d’avere la cucina migliore del mondo, pensano che la statua a Trastevere raffiguri Napoleone e non Gioachino Belli (sarà per la statura o per la posa, chissà), ritengono che nessuno è meglio di loro nei vari sport di squadra e pure nella musica, visto che solo un mese fa avevano protestato con tanto di intervento del ministro degli Esteri per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision (loro ...