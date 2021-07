Voti segreti sul Ddl Zan, Marcucci (Pd): "Ho grande fiducia nei miei colleghi" (Di martedì 6 luglio 2021) È il giorno della calendarizzazione del testo del Ddl Zan, già approvato dalla Camera e oggi all'esame del Senato. Dopo l'ostruzionismo del Carroccio e l'incognita Italia Viva: "In commissione abbiamo visto quali erano le reali intenzioni della Lega, che erano quelle di procrastinare i tempi per poi non arrivare all'approvazione della legge", dice il senatore (ed ex capogruppo a Palazzo Madama) del Partito democratico Andrea Marcucci, "quindi io credo che ci voglia un momento di chiarezza. Una volta calendarizzato i ltesto, vedremo la situazione". E aggiunge: "Oggi non è il momento della mediazione, oggi è il momento di un segnale chiaro e il segnale chiaro è la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) È il giorno della calendarizzazione del testo del Ddl Zan, già approvato dalla Camera e oggi all'esame del Senato. Dopo l'ostruzionismo del Carroccio e l'incognita Italia Viva: "In commissione abbiamo visto quali erano le reali intenzioni della Lega, che erano quelle di procrastinare i tempi per poi non arrivare all'approvazione della legge", dice il senatore (ed ex capogruppo a Palazzo Madama) del Partito democratico Andrea, "quindi io credo che ci voglia un momento di chiarezza. Una volta calendarizzato i ltesto, vedremo la situazione". E aggiunge: "Oggi non è il momento della mediazione, oggi è il momento di un segnale chiaro e il segnale chiaro è la ...

Advertising

davidefaraone : Quando sarai in grado di garantire sui voti segreti con numeri risicati, sui temi che incidono su rapporti civili e… - davidefaraone : Con la fiducia alla camera la mettiamo in sicurezza, senza certezze sui numeri in aula al Senato e con i voti segre… - ninoalfio64 : RT @ConteZero76: Vediamo se vi ricordate di quando il M5S fece il voltafaccia, arrivando al 'se il senato mette il canguro per evitare i vo… - OlderGf : Matteo Renzi: 'Siamo di fronte ad una legge, il #DdlZan, che, così come è, verrebbe affossata dai voti segreti'. La… - EuFab3 : SÌ ripetiamo assieme: SÌ, se le forze che lo hanno votato alla Camera (PD, M5S, LeU ma soprattutto IV) lo rivotano… -