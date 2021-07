Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 luglio 2021)DEL 6 LUGLIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTENZIONE SULLA A12-TARQUINIA PER UN INCENDIO SEGNALATO ALL’ALTEZZA DEL KM 42+000 TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA; POSSIBILI I RALLENTAMENTI A CAUSA DELLA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. IN VIA APPIA, INTANTO, PER LAVORI, CI SONO CODE DAL RACCORDO A VIA DI FIORANELLO VERSO ALBANO; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SOLO IN COMPLANARE. NON MANCANO I DISAGI SULLA VIA AURELIA: PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, INFATTI, IL TRAFFICO È ...