Vampire: The Masquerade – Swansong, il nuovo trailer presenta Galeb, uno dei 3 protagonisti – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 luglio 2021) Durante il Nacon Connect Big Bad Wolf ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade – Swansong nel quale presenta Galeb, uno dei 3 protagonisti.. Durante il Nacon Connect 2021 Big Bad Wolf ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade – Swansong, la nuova avventura ambientata nell’universo di World of Darkness. In questo video viene presentato Galeb, uno dei 3 protagonisti che potremo impersonare ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) Durante il Nacon Connect Big Bad Wolf ha pubblicato undi: Thenel quale, uno dei 3.. Durante il Nacon Connect 2021 Big Bad Wolf ha pubblicato undi: The, la nuova avventura ambientata nell’universo di World of Darkness. In questo video vieneto, uno dei 3che potremo impersonare ...

Advertising

MondoXbox : Un nuovo trailer per l'RPG narrativo Vampire: The Masquerade - Swansong - PlanetR7_ : Vampire The Masquerade Swansong: il nuovo video presenta Galeb, il vampiro di 300 anni - GamingToday4 : Vampire: The Masquerade – Swansong, il nuovo trailer presenta Galeb, uno dei 3 protagonisti - waellows : @darthIoki del finale di the vampire diaries - darthskwlkeer : avete visto solo the vampire diaries...? -