Vaccini, l’Asl Napoli 2 Nord: “Stop prime dosi, scorte limitate” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A partire da giovedì 8 luglio l’Asl Napoli 2 Nord sospenderà la somministrazione di prime dosi di vaccino a causa della limitatezza delle scorte. Al momento, infatti, l’Azienda Sanitaria, si legge in una nota, deve assicurare la priorità alle oltre 190.000 persone che devono effettuare la seconda dose nelle prossime settimane, garantendo loro il completamento della vaccinazione. L’Azienda Sanitaria aveva avviato dallo scorso 29 giugno un programma di accessi senza prenotazione presso tutti i propri centri vaccinali, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A partire da giovedì 8 lugliosospenderà la somministrazione didi vaccino a causa dellazza delle. Al momento, infatti, l’Azienda Sanitaria, si legge in una nota, deve assicurare la priorità alle oltre 190.000 persone che devono effettuare la seconda dose nelle prossime settimane, garantendo loro il completamento della vaccinazione. L’Azienda Sanitaria aveva avviato dallo scorso 29 giugno un programma di accessi senza prenotazione presso tutti i propri centri vaccinali, per ...

