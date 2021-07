Tour de France 2021: la Deceuninck Quick-Step trascina Mark Cavendish verso la tripletta in volata (Di martedì 6 luglio 2021) Una squadra nettamente superiore, un velocista che ne ha più di tutti gli altri: la Deceuninck Quick-Step e Mark Cavendish continuano a timbrare il cartellino al Tour de France 2021, per Cannonball c’è la tripletta in questa Grande Boucle aggiudicandosi anche la decima tappa da Albertville a Valence. Resta in Maglia Gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates). Dopo il giorno di riposo, inizio di tappa piuttosto tranquillo. Il plotone ha infatti lasciato andare via subito i primi due attaccanti: Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) e Hugo Houle ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Una squadra nettamente superiore, un velocista che ne ha più di tutti gli altri: lacontinuano a timbrare il cartellino alde, per Cannonball c’è lain questa Grande Boucle aggiudicandosi anche la decima tappa da Albertville a Valence. Resta in Maglia Gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates). Dopo il giorno di riposo, inizio di tappa piuttosto tranquillo. Il plotone ha infatti lasciato andare via subito i primi due attaccanti: Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) e Hugo Houle ...

