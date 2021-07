Tommaso di Temptation Island tradisce Valentina | la verità sul rapporto con la tentatrice Giulia

(Di martedì 6 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata die dopo il primo falò di confronto, una coppia ha deciso di uscire dal reality. Al suo arrivo in Sardegna,Eletti si era detto estremamente geloso della fidanzataNulli Augusti, eppure a mettere a repentaglio la loro relazione è stato proprio lui, che nella prima settimana di permanenza sull’isola si è invaghito di una delle “tentatrici”,Cerini. Proprio quest’ultima ha fatto chiarezza sul loroin queste ore: ecco cos’è successo fra i due al termine della ...

Advertising

flamanc24 : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - oggistoinparano : @Sangiuls5 Sono peggio di Tommaso di temptation island - MyloveisShawn : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - emanuelaobrien : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - iperpermalosa : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Temptation

Island, tutto quello che sappiamo sulla single più chiacchierata della storia del ...pareva così tanto innamorato della sua bella Valentina , di 19 anni più grande, che neanche ...La causa? La coppia formata da Valentina eIeri sera è andata in onda la seconda puntata del programma più seguito dell'estate,Island . Le immagini che sono andate in onda durante ...Andiamo alla scoperta di Giulia Cerini, la bellissima tentatrice di Temptation Island 2021: vita privata e curiosità.Ieri, 5 luglio, è andato in onda il secondo appuntamento con Temptation Island. La puntata, oltre a essere stata ...