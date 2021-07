Star in the Star arriva su Canale5: chi condurrà il nuovo format e da quando andrà in onda (Di martedì 6 luglio 2021) Mediaset ha deciso di puntare fortemente sul format che all’estero ha già conquistato il pubblico televisivo con la sua formula. Star in the Star è ora pronto a sbarcare in Italia su Canale5 verosimilmente in autunno, quando il programma farà il suo debutto con la conduzione di un volto amatissimo della tv di Berlusconi. Il riferimento è a Ilary Blasi, conduttrice proprio di reality per Mediaset. Star in the Star: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi Il programma ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) Mediaset ha deciso di puntare fortemente sulche all’estero ha già conquistato il pubblico televisivo con la sua formula.in theè ora pronto a sbarcare in Italia suverosimilmente in autunno,il programma farà il suo debutto con la conduzione di un volto amatissimo della tv di Berlusconi. Il riferimento è a Ilary Blasi, conduttrice proprio di reality per Mediaset.in the: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi Il programma ...

Advertising

RFS_It : ?? Prossima uscita ?? #TheBribe di #WillaNash @TriskellEdiz ?? Clicca qui ?? #romanticamentefantasy #libridaleggere… - WorldPc_ : The Walking Dead, le prime 10 stagioni da oggi su Star, la 11 dal 23 agosto: The Walkind Dead arriva su Disney+ att… - verocagolf : Raffaella Carrà: the Italian pop star who taught Europe the joy of sex - GioelePaglia : Star Wars: The Acolyte, Leslye Headland conferma che la sua queerness si rifletterà nella serie tv - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Star - Thè, Classico, 25 filtri Prezzo: 0,99€ invece di 1,59€ (37.74%) -