"Sbagliato non sostenere tutti i quesiti". I dubbi di Fdi sulla linea della Meloni (Di martedì 6 luglio 2021) Crosetto: "La legge Severino va cancellata, è vergognosa". Arriva il no anche sulla custodia cautelare. E i militanti vanno ai gazebo leghisti Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Crosetto: "La legge Severino va cancellata, è vergognosa". Arriva il no anchecustodia cautelare. E i militanti vanno ai gazebo leghisti

Advertising

M5S_Europa : La Presidenza slovena dell’#UE è iniziata con il piede sbagliato. Le parole del premier #Janša, che non condivide i… - carmelitadurso : “Love is never wrong“, l’amore non è mai sbagliato! Diciamolo forte, come hanno fatto i Maneskin, diciamolo tutti!… - borghi_claudio : @69Massy Si l'ho vista. Una vergogna. Hanno sbagliato tutti, in primis la, non so, definitela voi, del M5S che ha b… - sciantokescia : RT @Storace: L'ha detto. «Obbligo vaccinale? Parlarne non credo che sarebbe sbagliato». Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a ’In o… - danielaturno : @stanzaselvaggia Ha sbagliato il tempo del verbo …”avrebbe voluto imparare” ma non ce l’ha fatta ?? -