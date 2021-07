Sampdoria | Ferrero | «Ranieri un grande | ma poteva fare di più Cessione? Fantasie…»

(Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente dellaMassimoha parlato a 360° della situazione del club blucerchiato Massimo, presidente della, fa il punto sulla situazione del club: il calciomercato, l’addio di Pecini, lae i concordati. Le sue parole a Il Secolo XIX. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Unallenatore, maanche un po’ di più. La sua idea di calcio è diversa dalla mia. Ma non è una critica». GIAMPAOLO – «Ci abbiamo pensato, ma non avevo la percezione che fosse convinto di ...

Advertising

it_samp : #Ferrero conferma, #Faggiano sarà il nuovo DS. #Invernizzi torna come dirigente del settore giovanile. #Sampdoria - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria: #Ferrero non vuole vendere. Le parole - _luigiilubrano_ : RT @Fantacalcio: Sampdoria, Ferrero: 'Damgaard e Ribery, vi dico cosa facciamo con loro' - it_samp : #CessioneSampdoria e concordati, #Ferrero: 'voglio pagare i debiti. Sampdoria a garanzia se c'è l'omologa' - Fantacalcio : Sampdoria, Ferrero: 'Damgaard e Ribery, vi dico cosa facciamo con loro' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

Renzo Parodi per www.calciomercato.com massimoCi sono un americano, un arabo e un altro americano o forse due… Comincia così il probabilissimo ultimo capitolo della saga di Massimo, proprietario e presidente della ...Il presidente dellaMassimoha scritto un posto per salutare Papa Francesco, che si trova ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo l'operazione a cui è stato sottoposto. "Buona guarigione a @...La Florentia San Gimignano ha ceduto il titolo sportivo alla Sampdoria di Massimo Ferrero, che disputerà in sua vece il prossimo campionato di Serie A Femminile. Si pensava a un significativo travaso ...Cessione Sampdoria: Il presidente Massimo Ferrero non vuole vendere la società di Corte Lambruschini. I concoradati non lo ...