Raffaella Carrà – i ricordi di Arbore, Baudo, Costanzo e Loren. Pippo: «Non ha eredi, viviamo in una mediocrità totale» (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà e Sophia Loren Sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e delle politica che, nelle scorse ore, hanno espresso sui social il loro personale cordoglio per la morte di Raffaella Carrà, che si è spenta ieri pomeriggio dopo un periodo di malattia. Tra questi, si sono aggiunti anche Maurizio Costanzo, che ha ricordato quando ha aiutato la conduttrice a preparare il tema per l’ammissione al centro sperimentale di cinematografia, Pippo Baudo, che ha evidenziato il suo rammarico per non aver mai potuto lavorare con lei, lo storico ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 luglio 2021)e SophiaSono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e delle politica che, nelle scorse ore, hanno espresso sui social il loro personale cordoglio per la morte di, che si è spenta ieri pomeriggio dopo un periodo di malattia. Tra questi, si sono aggiunti anche Maurizio, che ha ricordato quando ha aiutato la conduttrice a preparare il tema per l’ammissione al centro sperimentale di cinematografia,, che ha evidenziato il suo rammarico per non aver mai potuto lavorare con lei, lo storico ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - giusyoni : RT @Yeah_ItsRoberta: A Raffaella Carrà devo la volta in cui, in 2° elementare, stavo cantando Tuca Tuca perché la conobbi per la pubblicità… - GiuliaParrilla9 : RT @implacata: “Io sono cresciuta con due donne, mia madre e mia nonna. Facciamo uscire i bambini dagli orfanotrofi,non cresceranno male an… -