Pil, Visco: “Incertezza resta elevata” (Di martedì 6 luglio 2021) Sulla ripresa dell’economia “l’Incertezza resta elevata”. Lo sottolinea il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento all’assemblea dell’Abi. “Questo scenario presuppone che prosegua ai ritmi attuali la campagna di vaccinazioni e si consolidi il contenimento dei contagi; ritardi nell’attuazione delle misure di rilancio previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) potrebbero indebolire, anche per gli effetti negativi sulla fiducia di imprese e famiglie, le prospettive sulla domanda aggregata e sull’occupazione”, avverte Visco. “Nei prossimi mesi la probabile emersione di ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Sulla ripresa dell’economia “l’”. Lo sottolinea il Governatore di Bankitalia, Ignazio, nel suo intervento all’assemblea dell’Abi. “Questo scenario presuppone che prosegua ai ritmi attuali la campagna di vaccinazioni e si consolidi il contenimento dei contagi; ritardi nell’attuazione delle misure di rilancio previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) potrebbero indebolire, anche per gli effetti negativi sulla fiducia di imprese e famiglie, le prospettive sulla domanda aggregata e sull’occupazione”, avverte. “Nei prossimi mesi la probabile emersione di ...

