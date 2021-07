OnePlus Nord CE 5G, la recensione del nuovo smartphone Android di fascia media che convince a metà – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo gli ottimi risultati ottenuti con i top di gamma, OnePlus tenta di convincere anche nella fascia media col suo nuovo smartphone.. C’è senza dubbio un certo fermento in casa OnePlus in questo periodo, principalmente per la fusione con Oppo (entrambe proprietà del colosso BKK Electronics) e l’annuncio della conseguente integrazione tra i due sistemi operativi Oxygen OS e Color OS. Sebbene sia stata contestualmente confermata la prosecuzione di OnePlus come brand separato e indipendente, è chiaro come le grandi manovre siano destinate a segnare una ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo gli ottimi risultati ottenuti con i top di gamma,tenta dire anche nellacol suo.. C’è senza dubbio un certo fermento in casain questo periodo, principalmente per la fusione con Oppo (entrambe proprietà del colosso BKK Electronics) e l’annuncio della conseguente integrazione tra i due sistemi operativi Oxygen OS e Color OS. Sebbene sia stata contestualmente confermata la prosecuzione dicome brand separato e indipendente, è chiaro come le grandi manovre siano destinate a segnare una ...

Advertising

ThatGuyMorpheus : @FPLFella No Samsung Premium/Mid range/Cheap options: OnePlus 9 Pro/ 9/ Nord Pixel 5/4a5G/4a Xiaomi Mi 11Ultra/Mi… - telefoninonet : Redmi K40 Ultra: il (futuro) rivale di OnePlus Nord 2 - NewsDigitali : One Plus Nord si aggiorna ancora - GizChinait : Redmi K40 Ultra pronto a sfidare OnePlus Nord 2: il lancio è più vicino che mai #RedmiK40 #XIAOMI… - HDblog : RT @HDblog: OnePlus Nord CE 5G si aggiorna: patch di giugno, migliorano fotocamera e ricarica -