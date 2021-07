Napoli Prima il furto poi la fuga a tutta velocità | ladro sperona i poliziotti | preso

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 6 luglio 2021) Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Arena alla Sanità per la segnalazione di un uomo che stava rubando un’auto in sosta. Ihanno intercettato il veicolo in via Nuova dietro la Vigna intimando l’alt al conducente il quale, senza rallentare la propria corsa, hato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.