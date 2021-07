Meteo | si attendono due giorni di fuoco | attese temperature fino a 38 gradi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meteo attendono

ForlìToday

Sarà toccata e fuga, ma farà tanto caldo nelle prossime ore. Tra mercoledì e giovedì sono attesi sulla Romagna picchi anche di 38°C. Ad innescare il richiamo di correnti calde africane, che ...Tra mercoledì e venerdì sipicchi da 41 - 42 gradi su Catania e Siracusa. La fonte è il ... Leggi notizie correlate ? Oggi picco del caldo, punte di quaranta gradi ?, verso i 40 gradi ...Situazione meteo in Italia e in Europa. Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Giornata pienamente soleggiata, grazie all’influenza dell’anticiclone afric ...ANTICICLONE alla MASSIMA POTENZA, ma OCCHIO alla GRANDINEI prossimi giorni saranno estremi sul fronte meteo-climatico. Per due ragioni, diametralmente opposte. Se entro mercoledì l'alta pressione afri ...