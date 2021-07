Mano incastrata in un macchinari, 20enne salvato dai Vigili del Fuoco (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Un giovane di 20 anni, dipendente di un supermercato di Mondragone (Caserta), è rimasto incastrato con una Mano in una macchina del reparto macelleria, Per liberarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta che, hanno asportato la parte del macchinario permettendo al personale del 118 di soccorrerlo e di trasportarlo all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. I Vigili del Fuoco, con il supporto di un’altra squadra del distaccamento di Aversa, hanno finito di tagliare il macchinario direttamente in sala operatoria. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Un giovane di 20 anni, dipendente di un supermercato di Mondragone (Caserta), è rimasto incastrato con unain una macchina del reparto macelleria, Per liberarlo sono intervenuti ideldi Caserta che, hanno asportato la parte delo permettendo al personale del 118 di soccorrerlo e di trasportarlo all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. Idel, con il supporto di un’altra squadra del distaccamento di Aversa, hanno finito di tagliare ilo direttamente in sala operatoria. ...

Mano incastrata in un macchinari, 20enne salvato dai Vigili del Fuoco

