La terribile idea di Londra | ' Centri dei richiedenti asilo in mare aperto'

(Di martedì 6 luglio 2021) La ministra dell'Home Affairs Priti Patel è pronta a presentare la nuova legge che apre la strada alla creazione diper ie per i migranti clandestini in. La legge ...

Globalist.it

La ministra dell'Home Affairs Priti Patel è pronta a presentare la nuova legge che apre la strada alla creazione di centri per i richiedenti asilo e per i migranti clandestini in mare aperto. La legge ...La ministra dell'Home Affairs Priti Patel: "Per troppo tempo il nostro sistema di asilo inefficiente ha gonfiato i portafogli delle vili gang criminali che hanno aggirato il sistema" ...