La pandemia ha aumentato i rischi per la privacy

Leggi su wired

(Di martedì 6 luglio 2021) Pasquale Stanzione, Garante della, durante la relazione annuale dell?Autorità Garante per i dati personali nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, Roma, 2 luglio 2021. (Foto: Ansa/Riccardo Antimiani/ufficio stampa Garante)Che nei mesi scorsi si sia parlato disui giornali e nel dibattito pubblico come mai prima d’ora in Italia, è evidente a tutti. Si è iniziato con Immuni e si è finito da poco con i qr code del Green Pass e con la querelle sull’app Io, poi risolta. Il Covid-19 ha imposto una nuova normalità legislativa fatta di decreti del presidente del Consiglio, il tutto nella cornice dell’allerta. ...