Jorginho glaciale dal dischetto | la Uefa lo omaggia con una foto

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia va in finale di Euro 2020 dopo aver battuto la spagna. Il rigore decisivo per l’Italia lo batte. L’ex calciatore del Napoli è statodaled ha spiazzato il portiere, un tiro che non ha dato alcuno scampo al portiere della Spagna. Il tiro decisivo didagli 11 metri è statoto anche dallache ha pubblicato unanegli istanti immediatamente successivi alla vittoria dell’Italia. Grande festa a fine partita per gli azzurri con Insigne ed il gruppo che hanno dedicato la vittoria a Spinazzola. Ora c’è l’ultimo gradino ...

7,5 - L'Italia non ha mai il pallino del gioco. Un problema per la stella del Chelsea che gira spesso a vuoto e non trova la giusta posizione. Non ha il tempo per ragionare. Più fluido con ...sul dischetto. Martinez 6. Vince la scommessa Doku, ma il Belgio non gioca come ci si ... Dubbi ancora più grandi, però, sul contatto a inizio ripresa tra De Bruyne eche almeno un ...Jorginho eroe di Wembley. E anche i soliti burloni di wikipedia si scatenano. Qualche secondo dopo il rigore decisivo calciato contro la Spagna dal centrocampista azzurro sul suo profilo di wikipedia.Wembley (Londra), 6 luglio 2021 - L'Italia ha battuto dopo i calci di rigore la Spagna ed è la prima finalista di Euro 2020. La nazionale di Mancini qualifica per la quarta volta nella sua storia all' ...