Infrastrutture | Giovannini MIMS | attivate 101 opere con commissari

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – "Complessivamente sono 101 le opere per le quali sono stati attivati o proposti i poteri derogatori" sul codice degli appalti in capo a commissari straordinari, per un "totale complessivo di circa 96 miliardi di euro". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, facendo il punto sulle opere affidate o in procinto di essere affidate ai commissari straordinari. Il ministro, davanti alla commissione congiunta Ambiente e Trasporti della Camera, ha tenuto a sottolineare che i commissari "hanno tutti requisiti ...

