Ilva: Cassazione dopo 15anni dà ragione ai cittadini di Taranto 'avvelenate loro case' (Di martedì 6 luglio 2021) Conferma il risarcimento per i residenti nel rione Tamburi: polveri e fumi hanno deprezzato il valore degli appartamenti Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 luglio 2021) Conferma il risarcimento per i residenti nel rione Tamburi: polveri e fumi hanno deprezzato il valore degli appartamenti

Advertising

iconanews : Ex Ilva: Cassazione,diritto risarcimento per case deprezzate - LaStampa : Ex Ilva, Cassazione: accertata dispersione polveri nel quartiere Tamburi di Taranto - corrmezzogiorno : #Bari Ex Ilva Taranto, la Cassazione: soldi per le case dei Tamburi - messveneto : Ex Ilva, Cassazione: accertata dispersione polveri nel quartiere Tamburi di Taranto: Polveri e fumi negli anni hann… - LaGazzettaWeb : Ex Ilva, la Cassazione conferma il risarcimento per le case deprezzate -